البيوضي: أدعم تحديد موعد قريب للانتخابات وعدم الانجرار وراء المصالح النفعية

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن الصفقة تتعثر في الأروقة المحلية أيضًا، وما ينشر من إشاعات ومحاولات لتوجيه الرأي العام، هو محاولة يائسة لإنقاذ الموقف والخروج من مأزق تشكيل حكومة موازية ومن دون نصاب قانوني.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الموقف الذي أتخذ لأسباب واضحة، وهو الإرث الموجود في تقارير ديوان المحاسبة المليئة بملفات الفساد لبعضهم.

وتابع: “بالتالي سنكون أمام سيناريو مماثل من الشتم وضرورة التغيير بعد أشهر قليلة والأهم لأني متيقن من أن تشكيل حكومة موازية هو ضربة البداية لانطلاق الصدامات المسلحة”.

وأكد على دعمه تحديد موعد قريب للانتخابات وعدم الانجرار وراء المصالح النفعية والفئوية على حساب وحدة الليبيين وإرادتهم.

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