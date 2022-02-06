الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتمويل الإرهاب في ليبيا

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن وضع ثلاثة متهمين تم اعتقالهم بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، تحت تصرف رئيس محكمة التعليمات المركزية في المحكمة الوطنية.

وبحسب تقرير لصحيفة “يورو ويكلي نيوز”، فقد اعتقلت قوات الشرطة الوطنية يوم الثلاثاء الفائت ثلاثة أفراد، لمشاركتهم في تمويل الإرهاب في ليبيا، أحدهم في فالنسيا، واثنان آخران في كل من برشلونة وجيرونا، دون الإفصاح عن جنسيات المتهمين الثلاثة.

وقد تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تعاون ضباط من كتائب المعلومات الإقليمية في سان سيباستيان وبيلباو وفالنسيا على المستوى الوطني، مع قوات من اليوروبول على المستوى الأوروبي.

وبحسب التقرير، فقد أسفر التحقيق عن كشف شبكة أعمال معقدة على مستوى دولي، تعمل في تحويل وتوفير الأموال لميليشيات إرهابية في ليبيا مرتبطة بداعش.

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