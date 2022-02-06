عرض رشوة بمليون ونصف دينار.. ضبط سوري متورط في قضايا فساد بليبيا

نجح أفراد قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، في ضبط شخص سوري الجنسية يدعى أبو خلف السوري، أحد تجار نحاس الكوابل الكهربائية، من خلال كمين وصفته بالمحكم.

وبحسب بيان صادر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن العملية الضبط جاءت، بعد مداهمة جرت خلال الأيام الماضية لمواقع خردة معدة لتجارة نحاس الكوابل، في سيدي سليم، وشارع الأسلاك بالعاصمة طرابلس.

وأضافت القوة، أن المتورط حاول أثناء التحقيق معه رشوة معاون آمر القوة بمبلغ مالي يقدر بمليون ونصف دينار إضافة إلى عرضه الدخول معه في شراكة وتوفير حماية له مقابل 100 ألف دينار شهريا.

ولفتت القوة، إلى أنه بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم إعداد كمين واستلام الجزء الأول من المبلغ، وقيمته 100 ألف دولار و380 ألف دينار ليبي، حيث قبض على شقيقه الذي قام بإحضار المبلغ، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما للنيابة فيما بعد لاستكمال التحقيقات رغم الضغوطات والمساومات التي أعقبت عملية الضبط.