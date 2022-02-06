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«الداخلية» تبحث إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين بتونس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” بصفته عضو لجنة متابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بجمهورية تونس اليوم الأحد مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية “مراد محمد حميمة” وبصفته رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة بالجمهورية التونسية.

 

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صحيفة الساعة 24

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