تعليق الدراسة بصبراتة حتى السبت المقبل

أعلنت مراقبة التربية والتعليم صبراتة، بالتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بدايةً من يوم غدٍ الإثنين على أن تستأنف يوم السبت الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت المراقبة إدارات المدارس بضرورة تعقيم وتنظيف وتنظيم مدارسهم خلال فترة تعليق الدراسة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 آلاف و242 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 133 حالة حرجة، كما سجلت 2167 حالة شفاء و15 وفاة.

– تسجيل 4242 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

– «مكافحة الأمراض» يوصي بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق

وأمس السبت، أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها، تواكبًا مع زيادة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض في عدد حالات الوفاة بالفيروس.