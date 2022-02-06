ما الذي صعب مهمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا؟

عزا الباحث السياسي الليبي عبد السلام حميد، صعوبة مهمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا، إلى وجود الأخيرة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا بأن وجود طرابلس تحت هذا البند، جعل الأمور في البلاد في أيدي المنظمة والدول الكبرى.

واعتبر أن دور الاتحاد الإفريقي داعم معنوي فقط، مرجعا السبب في ذلك إلى وجود أزمات كثيرة على طاولته، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية متفقة على ضرورة حل الأزمة في ليبيا ولا يوجد خلاف بينها، بسبب الدور البارز لطرابلس في تأسيس الاتحاد الإفريقي، وفق ما أورده موقع سبوتنيك.

جدير بالذكر أن ليبيا وعلى لسان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تتطلع إلى دعم الاتحاد الإفريقي لآلية وخطط خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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