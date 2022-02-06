المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يؤكدون ضرورة إجرائها سريعا

نظم عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلماينة ملتقى أطراف العملية الانتخابية، بحضور 250 مترشحا للانتخابات النيابية وبعض مترشحي الرئاسة، بالإضافة لمندوبين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وطالبوا جميع مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ.

كذلك طالب المشاركون مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها وفقا للبند السادس من المادة الرابعة من خارطة الطريق، والمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر.

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