المصباحي: الحكومة الجديدة ستنظم الانتخابات ولن تتسبب في انقسام

أكد رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد المصباحي أن اتجاه البرلمان لتشكيل حكومة جديدة لن يؤدي لانقسام بسبب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية التي انتخبها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وأشار المصباحي في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن الحكومة الجديدة مهمتها الرئيسة تنظيم الانتخابات الليبية، مؤكدًا أن السير نحو تشكيل الحكومة تم بعد عقد اجتماع مع الفاعلين على الأرض في مدينة بنغازي منذ أسابيع عدة.

وأوضح المحلل السياسي أن هناك شروطًا وضعها مجلس النواب يجب أن يلتزم بها أي مرشح للحكومة الجديدة، ومنها تعهد مكتوب وموقع بضرورة إجراء الانتخابات وفق جدول زمني محدد وواضح، وهو ما سيمكن البرلمان من إلزام رئيس الوزراء الجديد بتنظيم الانتخابات في الموعد الذي ستحدده خريطة الطريق التي سيضعها البرلمان.

كما بيّن أن الأمم المتحدة غير قادرة على حل الأزمة في أي من الدول؛ لأنها تعمل فقط على إدارة الأزمات وليست حلها، لافتًا إلى أن حل الأزمة سيأتي من الشعب الليبي؛ لأن البعثة الأممية غير جادة في إجراء الانتخابات وهو السبب في عدم تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.

ورأى المصباحي أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي لم تتمكن من وضع شروط ملزمة لحكومة الوحدة بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر الماضي.