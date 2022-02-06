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“المنفي” يستعرض مع وزير الخارجية التونسي الوضع الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمحور لقاء رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأحد مع وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي” على الأوضاع الراهنة في ليبيا ومستجدات المسار السياسي والمشاورات مع كافة الأطراف لإحداث التوافقات الضرورية نحو دعم الأمن في ليبيا والاستقرار.

جاءت المباحثات الليبية التونسية على هامش مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الدورة الــــ 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

وأكد الجانبان على “ضرورة تعزيز التعاون الثنائي نحو أفضل المستويات، من خلال دعم وتنشيط وتنويع المبادلات التجارية البينية والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص والعام.

وأشار المنفي خلال اللقاء إلى موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد الداعي إلى “تمكين الشعب الليبي من إدارة شؤونه والكف عن التدخلات الأجنبية”، مثمناً “كل التسهيلات التي تتيحها تونس ليبقى المسار الليبي قائمًا حتى التوصل الى الحلول المنشودة”-حسب تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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