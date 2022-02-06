شنبارو: هناك اعتراض كبير من النواب على تغيير الحكومة دون التصويت على خارطة الطريق

أوضح عضو مجلس النواب عمارة شنبارو، اليوم الأحد، أن هناك اعتراض كبير من النواب على سير الرئاسة في تغيير الحكومة دون التصويت على خارطة الطريق المقدمة من اللجنة”، على حد تعبيره.

وأضاف شنبارو، في تصريحات صحفية، أن “النواب المجتمعين بـطـرابـلـس الـيـوم يطالبون رئاسة النواب بالالتزام باللائحة الداخلية”، على حد ادعائه.

وشدد شنبارو، على “ضرورة أن يكون التصويت بالقبول أو الرفض أو تعديل خارطة الطريق حاضرا بجلسة الغد في طبرق”، بحسب قوله.

ولفت شنبارو، إلى أن “انتقاء بعض النقاط من مخرجات عمل لجنة خارطة الطريق وإهمال باقي المخرجات أمر غير مقبول”، بحسب على زعمه.

واستطرد شنبارو:” طالبنا بالتصويت على خارطة الطريق وتضمينها بالإعلان الدستوري”، على حد تعبيره.