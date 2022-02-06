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شمام : فبراير ليست بحاجة للمال الحرام لكي تحتفل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمود شمام، عضو «المجلس الوطني الانتقالي» المنتهية ولايته، إن “فبراير” لا تحتاج للمال الحرام لكي تحتفل.

وأضاف شمام في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “الأقدام لم تستأذن الأسمنت عندما خرجت تتلمس طريق حريتها، والصدور العارية لم تستأذن الرصاص الموجه لها، والحناجر لم تبحث عن ميكروفونات وهي تهتف لحريتها”.

وتابع: دعوا الشارع يتصرف بثورته: يكبر لها أو يلعنها، يحتفي بها أو ينزوي، يجددها أو يلقى بها على قارعة الطريق فهو قد أصبح الآن حرا وبإمكانه أن ” يبول عليهم ويسكر”، على حد قوله.

يذكر أن الحكومة خصصت 80 مليون دينار لاحتفالات 17 فبراير، ما أثار غضب عدد من المواطنين من هذه القيمة، وطالبت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحويلها إلى المرضى الليبيين المهددين بالطرد من المستشفيات الأردنية بسبب الديون المتراكمة على الحكومة.

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صحيفة الساعة 24

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