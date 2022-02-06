“تعليم ترهونة” الوضع الوبائي بالمدينة لا يستدعي إيقاف الدراسة

قال مراقب التربية والتعليم بمدينة ترهونة خالد التمتام، إن الوضع الوبائي بالمدينة لا يستدعي إيقاف الدراسة بمؤسساتها التعليمية، حيث أنه يصنف ضمن المستوى الرابع من مستويات الجائحة.

وأطلع التمتام رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة على الوضع الوبائي بالمدينة، مطالبا في الوقت ذاته مسؤولي المدارس التعليمية التقيد بالتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة التلاميذ.

جدير بالذكر، أن عددا من مراقبات التعليم بليبيا أعلنت عن إيقاف الدراسة بها، بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن وصلت نسبة الوباء فيها إلى المستوى الخامس، والذي يعتبر آخر المراحل الوبائية بتسجيل أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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