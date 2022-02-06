«الكهرباء»: تضرر خط الزاوية غرب طرابلس إثر الاشتباكات المسلحة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، عن تضرر وفصل خط الزاوية غرب طرابلس، إثر الاشتباكات المسلحة بالمنطقة ليلة السبت، وهو ما تسبب في خروج الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الزاوية، مع مولد البخار الخاص بها بحمولة 230 ميغاوات.

وقالت الشركة، في توضيح عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوحدة الغازية الرابعة خرجت عن الخدمة عند الساعة 5:34 قبل الفجر (ليلة السبت)، الأمر الذي ترتب عليه طرح إضافي للأحمال نتيجة هذا الحدث.

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وأضافت أن الفرق الفنية المتخصصة تواجدت في المكان، وباشرت الصيانة، متوقعة استكمالها عشية الإثنين.

ولفتت الشركة إلى أنها «تضع المواطنين في الصورة، ليس من باب خلق الأعذار، بل من باب العلم بما تعانيه الشركة من حزمة من الصعوبات والمعوقات غير المتوقعة والخارجة عن إرادتها».

ومساء الجمعة، شهد محيط جزيرة الفرناج بالعاصمة طرابلس اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين، وفق ما أفاد سكان بالمنطقة «بوابة الوسط».

وفي 30 يناير قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواجه صعوبات خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى، ما أثر سلبًا على معدلات إنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.