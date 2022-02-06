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مواقع أثرية وتماثيل قديمة تتعرض للاعتداءات من قبل مخربين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعرض أحد المواقع الأثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الأثرية والقديمة النصفية التي وضعت أمام مبنى مراقبة الآثار الذي يخضع للصيانة خلال هذه الفترة.

هذا وقد قامت قوات مديرية أمن شحات بالتوجه إلى المكان الذي تعرض للاعتداء لفتح تحقيق بالحادثة.

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قناة ليبيا

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