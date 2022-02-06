مواقع أثرية وتماثيل قديمة تتعرض للاعتداءات من قبل مخربين

تعرض أحد المواقع الأثرية بمدينة شحات للاعتداء على التماثيل الأثرية والقديمة النصفية التي وضعت أمام مبنى مراقبة الآثار الذي يخضع للصيانة خلال هذه الفترة.

هذا وقد قامت قوات مديرية أمن شحات بالتوجه إلى المكان الذي تعرض للاعتداء لفتح تحقيق بالحادثة.

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