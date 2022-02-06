بلدية طبرق: نبحث فتح خط بحري مع اليونان

دعا عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إلى عودة الشركات اليونانية إلى المدينة، للمشاركة في إنشاء مشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بوالخطابية مع السفير اليوناني لدى ليبيا أويانيس ستماتيكوس، اليوم الأحد، بمقر بلدية طبرق.

وبحث الاجتماع، فتح خط بحري بين المدينة واليونان، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب مناقشة فتح البعثات الدراسية للطلبة الليبيين في الجامعات اليونانية.

وطالب بوالخطابية، خلال اللقاء، الذي حضره القنصل اليوناني في بنغازي إتشيليس باكنياس، بفتح مكتب للسفارة اليونانية في طبرق للحصول على التأشيرة اليونانية أسوة بمكتب السفارة الإيطالية.

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