الرئيس الكونغولي: عودة البعثة الإفريقية لمقرها في طرابلس خلال أيام

أعلن الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، عن عودة البعثة الإفريقية لمقرها الرسمي في طرابلس خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأحد، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، حيث قبل الرئيس الكونغولي دعوة رئيس المجلس الرئاسي لزيارة ليبيا، رفقة موسي فقيه رئيس المفوضية الحالي.

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وأشاد المنفي بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الإفريقي لليبيا، من خلال تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والدعم الذي لمسته ليبيا من رئيس اللجنة، دنيس ساسو نغيسو، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الملجس الرئاسي.

ونقل البيان عن نغيسو تأكيد دعمه لملف المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي، مؤكداً دعم العملية الانتخابية تحت ظروف ملائمة، تلبية لتطلعات 2.5 مليون ناخب، لاختيار نوابهم، ورئيسهم دون إقصاء.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي عددًا من اللقاءات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى، وذلك على هامش مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.