بوغدانوف: ندعم الخطوات الهادفة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن دعمه لجميع الخطوات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من أجل السلام والاستقرار، والوصول إلى الانتخابات، مؤكدا على أن المجلس الرئاسي يمثل وحدة ليبيا، مثمنا جهوده الهادفة إلى الوصول لمصالحة وطنية شاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة خاصة العسكرية منها.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع بوغدانوف، اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، حيث ناقشا آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وجدد المنفي من جانبه، حرص المجلس من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ويقبل بنتائجها كل الأطراف، وتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية، واجتماعية، واقتصادية.

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