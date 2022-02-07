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ارتفاع إنتاج النفط لشركة الواحة خلال الساعات الماضية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ارتفع إنتاج شركة الواحة للنفط خلال الساعات الماضية بمقدار 100 ألف برميل، بحسب ما أكد مصدر بالشركة.

وأوضح المصدر، أن شركة الواحة رفعت إنتاجها وضخها للنفط الخام اتجاه ميناء السدرة، بعد شروع مؤسسة النفط في عمليات التصدير السبت عقب تحسن الحالة الجوية في منطقة الهلال النفطي ما أتاح إمكانية التخزين في ميناء السدرة .

يذكر أن مصطفى صنع الله  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قال الجمعة الماضي، إن هناك 11 خزاناً تعمل في ميناء السدرة من أصل 19 خزاناً، وأن محدودية الخزانات المتاحة حالت دون القدرة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة .

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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