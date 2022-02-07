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الواحة للنفط تضيف 100ألف برميل لإنتاجها اليومي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مهندس يعمل في شركة الواحة بأن الإنتاج العام للشركة ارتفع خلال الساعات الماضية بمقدار 100 ألف برميل.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشركة رفعت انتاجها وضخها للنفط الخام اتجاه ميناء السدرة، بعد شروع مؤسسة النفط في عمليات التصدير السبت عقب تحسن الحالة الجوية في منطقة الهلال النفطي ما أتاح إمكانية التخزين في ميناء السدرة.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قال الجمعة الماضية بأن هناك 11 خزاناً تعمل في ميناء السدرة من أصل 19 خزاناً، وأن محدودية الخزانات المتاحة حالت دون القدرة على الاستمرار بمعدلات الإنتاج المتاحة

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قناة 218 الليبية

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