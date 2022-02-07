المؤسسة الوطنية للنفط تقدم مساعدات طبية لمستشفى زلة القروي

في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، قدمت المؤسسة لمستشفى زلة القروي معدات وتجهيزات طبية، شملت معدات وتجهيزات غرفة عناية فائقة لأربعة أسرة ومحطة إنتاج غاز طبي وشبكة غاز داخلية للربط بين أقسام المستشفى المختلفة.

هذا وستساهم هذه المعدات في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين في مدينة زلة والمناطق المجاورة وتخفف من معاناتهم.

يذكر أن إدارة التنمية المستدامة قامت في مرحلة سابقة بتزويد مستشفى زلة القروي بمعدات طبية لمختلف الأقسام، شملت أجهزة الأشعة وتخطيط القلب وأجهزة موجات فوق صوتية وأجهزة شفط السوائل وعيادة عيون متكاملة وأجهزة مختبر وأجهزة تعقيم وتجهيز قسم النساء والولادة وتوفير حضانات الأطفال وغيرها من الأثاث الطبي والأسرة والتجهيزات.

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