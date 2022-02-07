أبو جناح يبحث مع مدراء المستشفيات بطرابلس عراقيل تقديم الخدمات الطبية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ، اجتماعا، مع مدراء المستشفيات العامة في طرابلس، حول دعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التشغيلية للمستشفيات، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، استمع أبوجناح لآراء المسؤولين عن إدارة المستشفيات، حول المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل مناسب.

وأكد أبوجناح خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة ،مشدداً على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية.

كما هنّأ نائب رئيس الحكومة كافة العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة، على تفعيل مجلس الوزراء اليوم للقرار رقم 885 لسنة 2019 القاضي برفع مرتباتهم، وذلك للرفع من الكفاءات الطبية داخل المستشفيات.