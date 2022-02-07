افتتاح فعاليات معرض زليتن للغذاء في دورته الأولى

بحضور وكيل وزارة الصناعة ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن ووكيل ديوان البلدية وأعضاء المجلس البلدي، افتتحت فعاليات معرض زليتن للغذاء في دورته الأولى، تحت شعار “نحو غذاء آمن”.

يشار إلى أن هذا المعرض يقام ولأول مرة في المدينة، بمشاركة أكثر من 30 مشارك من زليتن ومن عدة مدن ليبية، كما تشارك فيه العديد من الشركات المتخصصة فى صناعة المواد الغذائية وشركات فى مجال التسويق والتوزيع، وستقام يوم الأحد القادم بالجامعة الأسمرية ندوة علمية حول الأمن الغدائي، بمشاركة عدد من الأساتدة من ليبيا ومن خارجها.

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