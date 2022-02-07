طاطاناكي يصل جواً إلى طبرق للترشح لرئاسة الحكومة

وصل رجل الأعمال حسونة طاطاناكي ، إلى طبرق جواً لتقديم ملف ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد أن تم منعه من الوصول براً.

وسبق أن أوقفت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال حسن طاطاناكي في مطار معيتيقة، فور عودته إلى البلاد للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك في 21 نوفمبر الماضي.

يذكر أن، كلاً من أحمد معيتيق وفتحي باشاغا ومروان عميش، قد تقدموا بأوراق ترشحهم لشغل المنصب إلى مقرر مجلس النواب، حيث وجّه رئيس المجلس عقيلة صالح مقرر المجلس بتسلّم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة؛ تمهيدًا لاختيار رئيس حكومة جديد في الجلسة المقرر عقدها في الثامن من فبراير الجاري