بعد ريان.. الطفل الليبي “هيثم” يفارق الحياة بعد سقوطه في “ماجن”

توفي الطفل هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه ظهر اليوم الأحد، في بئر سطحي أي ما يعرف محليا بالـ “ماجن” الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية.

وظهر منشور خاص بوالد الطفل على منصة فيسبوك، يطالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته، ليتبين في وقت لاحق أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة على إثر ذلك.

ولاقت حادثة وفاة الطفل هيثم تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرة بذلك حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام في أحد الآبار الارتوازية بمنطقة شفشاون على عمق 32 مترا، وأعلن عن وفاته يوم أمس، بعد وقت قليل من إخراجه من جوف البئر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية