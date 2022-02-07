احتفالية تأبين للأديب علي المصراتي

انظم مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة احتفالية تأبين للمناضل والأديب والمؤرخ الراحل علي مصطفى المصراتي، بمدرج معهد التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، حضره أكثر من 60 شخصية من الأدباء والكتاب والأكاديميين ووكيل ووزارة الثقافة بالحكومة ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمصراتة، بالإضافة إلى الضيوف والمدعوين من داخل مدينة مصراتة.

وتضمن البرنامج بالإضافة إلى كلمات التأبين شريطا تسجيليا عن حياة الراحل وأعماله، كما أعقبت الاحتفالية إقامة ندوة ثقافية عن أعمال المرحوم في مدرج كلية التقنية الصناعية.

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