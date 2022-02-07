المشري: التوافق مع النواب أمر حتمي للخروج من المشهد بشكل مشرف

عقد مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الأحد، برئاسة “خالد المشري”، جلسته الثالثة والسبعين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة مقترحات خارطة الطريق، وما خلصت إليه التواصلات الأخيرة مع مجلس النواب، وذلك من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال المشري، أن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو أمر حتمي للخروج من المشهد بشكل مشرف، بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف المشري، أنه من الضروري التوافق على خارطة طريق يكون أساسها المسار الدستوري وتنتهي بإقامة انتخابات في أقرب الآجال.

ولفت إلى أن هذا المسار له الأولوية لدى المجلس الأعلى للدولة، ويليه مسار تغيير السلطة التنفيذية، محذراً في ذات الوقت من اتخاذ أية خطوات منفردة بشأن تغيير السلطة التنفيذية، بحسب البيان.