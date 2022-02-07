“الجمارك” تبحث دعم قدراتها مع البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا بإدارة الحدود

عقد اجتماع تمهيدي صباح اليوم الأحد، بين مسؤولين في الإدارة العامة لمصلحة الجمارك، مع رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في الإدارة المتكاملة للحدود، نوقش خلاله برنامج عمل الزيارة وما سيتمخض عنها من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات لأعضاء مصلحة الجمارك، إضافة إلى تفعيل إرسال خبراء دائمين لتقديم الدعم الفني لنظرائهم في مصلحة الجمارك.

كما شهد اللقاء الذي عقد بمقر المصلحة، مناقشة كيفية الاستفادة من خبرة الجمارك الإيطالية في حرس السواحل الجمركي التابع للحرس المالي الإيطالي، وآلية عمل توأمة مع الأكاديمية المختصة في إيطاليا في هذا المجال مع الإدارة العامة، لمراقبة الشواطئ والسواحل البحرية التابعة لمصلحة الجمارك.

وأعطت رئيسة البعثة، نبذة مختصرة عن كيفية دعم مصلحة الجمارك لوجستيا وماديا، في مجال تقديم المعلومة المسبقة، من خلال الدعم اللازم، عن طريق عرض منظومة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال أي ما يعرف ببرنامج سيد، وكيفية تطبيقها في المنافذ بشكل ثنائي مع كل دولة بها تبادل تجاري كبير، والتي ستساعد على تعزيز وتأمين انسياب السلع عبر المنافذ الجمركية.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على توصيات وزير المالية بحكومة الوحدة، بشأن تفعيل مذكرة التفاهم في التعاون الجمركي بين مصلحة الجمارك الليبية، ووكالة الجمارك الإيطالية وقراره رقم 29 لسنة 2022.

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