فيتش: مخاطر جيوسياسية وتباطؤ التطعيم ضد كورونا من عوامل عدم النمو في ليبيا

ليبيا – توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تأثر مؤشرات النمو في ليبيا وعدد من الدول والمناطق بمعدلات التطعيم البطيئة ضد كورونا والمخاطر الجيوسياسية.

تقرير صدر عن الوكالة حمل العنوان “مواضيع رئيسية 2022” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذين العاملين من بين العوامل التي ستؤثر على نمو البلدان المتدنية الأداء الإقليمية مثل لبنان وليبيا وسوريا ومنطقة الضفة الغربية وقطاع غزة واليمن.

وتابع التقرير إن من المقرر أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة في العالم التي سجلت ارتفاعا في النمو الاقتصادي هذا العام مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتسريع الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية ما يخالف الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ التوسع.

وأضاف التقرير إن من المتوقع أن تتوسع اقتصادات المنطقة بنسبة 4.3% في العام 2022 قياسا بـ3.7% في العام 2021 وسط ارتفاع إنتاج النفط والانتعاش المستدام في القطاع غير النفطي متوقعا أن تقود الدول النفطية فيها النمو مع توسع اقتصاداتها بنسبة 4.4% في العام الحالي مقارنة بـ3.5% في العام الفائت.

وبين التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة في العالم التي تشهد ارتفاعا في معدل النمو في العام 2022 بخلاف المناطق الأخرى التي سيتباطأ فيها النمو أو يظل ثابتا فيما رجح محللو السوق استمرار ارتفاع أسعار النفط لما فوق الـ20% حاليا لتتجاوز الـ100 دولار للبرميل بسبب الطلب القوي عالميا.

وأوضح التقرير إن استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات التي غذتها برودة الطقس بالولايات المتحدة والتوتر السياسي بين كبار المنتجين في العالم أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في وقت تسعى فيه بلدان المنطقة إلى جهود طويلة الأجل للتحول الاقتصادي.

وبحسب التقرير شرعت الإمارات التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي في إصلاحات هيكلية اقتصادية وقانونية واجتماعية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمالها وجذب الاستثمار الأجنبي واستقطاب المواهب عالية المهارات وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها في المنطقة.

ووفقا للتقرير ستكون 6 من أصل 8 اقتصادات الأسرع نموا بالمنطقة من المنتجة للنفط خلال العام 2022 فيما ستسجل القطاعات أخرى في هذه الاقتصادات أيضا نموا قويا مدعومة بمعدلات التطعيم المرتفعة ضد وباء كورونا وأحداث مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم قطر وآثار غير مباشرة لارتفاع أسعار النفط.

وتابع التقرير إن التوسع الاقتصادي في دول الخليج سيرتفع إلى ما يقرب 5% هذا العام متفوقا على شمال إفريقيا والمشرق العربي بفضل نمو مزدوج الرقم في إنتاج الهيدروكربونات والنمو القوي في القطاع غير النفطي متطرقا في ذات الوقت إلى النمو في مصر ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي.

وأضاف التقرير إن النمو سيبلغ في المتوسط 5.3% بالسنتين الماليتين 2021-2022 و2022-2023 ويرجع ذلك أساسا إلى انتعاش الاستثمار وزيادة وصول السائحين والاستهلاك الخاص القوي فيما سيتكشف التعافي ذو السرعتين بالمنطقة هذا العام.

وأوضح التقرير إن العديد من الاقتصادات الأصغر لن تنتعش بشكل كامل للناتج الاقتصادي الحقيقي الذي كانت عليه قبل تفشي وباء كورونا مؤكدا أن اليمن وسوريا والعراق ولبنان ستفشل في التعافي لمستويات الإنتاج لعام 2019 وهي من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يكون لديها طرح اللقاحات أبطأ.

وبين التقرير إن من المتوقع أن يؤدي توزيع الدفعات التعزيزية إلى توسيع الفجوات الحالية في سرعة حملات التطعيم داخل المنطقة فمن غير المرجح أن تلحق الاقتصادات الأصغر ذات معدلات التطعيم الأبطأ اللحاق بالبلدان ذات الأداء المتفوق مثل إسرائيل والبحرين والإمارات والسعودية.

وأضاف التقرير إن هذا يؤخر تطبيع النشاط والإبقاء على التعافي الاقتصادي ضعيفا مشيرا إلى أن الإمارات تصدرت أحدث تصنيفات الصمود العالمية لوباء كورونا تليها قبرص والبحرين وإسرائيل واحتلت طيرانها المرتبة الأولى في مؤشر المرونة الوبائية 2022 الذي جمعه مركز اختيار المستهلك بالولايات المتحدة.

وتابع التقرير إن الاختبارات الجماعية والموافقات على التطعيم وتوزيع الحقن المعززة كانت من بين العوامل الحيوية التي ساعدت الإمارات على احتلال الصدارة مبينا أنه وبشكل عام سيتقلص العجز المالي للمنطقة بشكل حاد إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 قياسا بـ3.6% في العام 2021.

وأوضح التقرير إن هذا هو أقل عجز منذ ما يقرب من عقد من الزمان في وقت سيحصل فيه ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة إنتاج الهيدروكربونات ما سيزيد عائدات مصدري النفط في حين أن انتعاش النشاط سيعزز عائدات المستوردين وستعمل معظم الحكومات على تقليص النفقات المتعلقة بالوباء للحد من الإنفاق العام.

وأضاف التقرير أن هذا كله لا يمنع بعض البلدان التي تتعامل مع أوضاع مالية أضعف وأعباء ديون عالية من الاستعداد لزيادة جهود ضبط أوضاع المالية العامة لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في وقت توقع فيه التقرير عدة تغييرات في سلوك دول المنطقة الأكبر حجما.

وأضاف التقرير إن تخفيف الأزمة الصحية وزيادة عدد السكان وزيادة التركيز على التحول الأخضر ستدفع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكبر حجما إلى دفع جهود التحول الاقتصادي طويلة الأجل فيما ستركز الدول على تحسين بيئة أعمالها وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وبحسب التقرير ستقود دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات التنويع وستعمل عمان على تسريع جهود الخصخصة وقطر على تحديث تشريعاتها لجذب المستثمرين وستدخل مصر وإسرائيل بموجة إصلاحات مؤيدة للنمو والتحرر وتبقى مجالات التركيز الرئيسية هي الزراعة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية