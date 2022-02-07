وزير الصحة السابق: الوطني لمكافحة الأمراض قدم استعدادات لمواجهة كورونا

أشاد وزير الصحة السابق بالحكومة الموقتة دكتور رضا العوكلي، خلال حضوره ندوة، بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لما قدمه من استعدادات لمواجهه الموجه الرابعة من فيروس كورونا .

وثمن الحاضرين خلال ندوة عقدها المركز أمس، بما قدمه المركز والعاملين فيه في الأشهر القليلة الماضية ومنها ضمان تحسين الحلقة الباردة حيث تم توفير ثلاث ثلاجات ناقص ٨٠ في سبها وبنغازي وطرابلس سابقا واستلام عشره اخري اليوم بالتحديد وكذلك تكثيف عمليه التطعيمات حيث وصل عدد المطعمين الي نصف مليون مواطن ومقيم في شهر أغسطس فقط وقيام اللجنة العلمية بتوحيد بروتوكل علاج كورونا ومنظومه تحصين للحصول علي بطاقات تطعيم معترف بيها دوليا وتدريب الاطباء لتوفير امكانيه علاج حالات كورونا في منازلهم والتواصل المباشر مع وزاره التعليم للحد من انتقال العدوي بين تلاميذ المدارس.