تقرير أميركي: المنتصر يدعم الإرهاب بيد وساسة الولايات المتحدة باليد الأخرى

ليبيا – تطرق تقرير إخباري لتدخلات عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان رئيس مؤسسة الديموقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر برسم سياسات واشنطن.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “شور نيوز نيت وورك” الأميركي أشار إلى قيام المنتصر بتمويل جانب من الحملة الانتخابية لعضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية نيوجيرسي بالحزب الديموقراطي “توم مالينوسكي”، مبينًا إنه منذ العام 2019 تبرع هذا الإخواني بآلاف الدولارات لحزب نيوجيرسي التقدمي.

وأضاف التقرير إن التبرعات شملت مئات الآلاف من الدولارات للديموقراطيين اليساريين الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ناقلا مطالبة “توم كين” المنافس الجمهوري لـ”مالينوفسكي” بمنح هذه الأموال لجمعية خيرية تساعد الأشخاص المتضررين من فظائع ارتكبتها منظمات متطرفة يمولها المنتصر.

وتابع التقرير إن المنتصر من المرتبطين بزعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي السابق أسامة بن لادن والداعمين له مبينا قيام الأول بتقديم 3 مساهمات مالية منذ العام 2019 لصندوق الكونغرس الأميركي فضلا عن التبرع لحملة جو بايدن الرئاسية ومجموعة من الديمقراطيين التقدميين.

وبحسب التقرير أثبتت الأدلة أن المنتصر وعدد من مساعديه قاموا باستخدام منظمة “كير إنترانشيونال” بشكل احتيالي بهدف الحصول على التبرعات المعفاة من الضرائب لدعم عدد كبير من الإرهابيين خلال الفترة الممتدة بين العامين 1993 و2003.

ترجمة المرصد – خاص

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