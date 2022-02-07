صفحات: القبض على متورط في سرقة المصرف المركزي بسرت عام 2013

تداولت صفحات على منصة فيسبوك، خبرا مفاده أن قوة مكافحة الإرهاب بمدينة بني وليد جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من القبض على أحد المتهمين بسرقة المصرف المركزي في مدينة سرت عام 2013.

ولم يعرف بعد هوية أو جنسية المقبوض عليه، حيث اكتفت هذه الصفحات بنقل خبر القبض، دون بيان لأية تفاصيل أخرى عن العملية التي نفذتها القوة.

جدير بالذكر، أن قيمة المبالغ المالية لعملية السرقة التي استهدفت المصرف المركزي بسرت، كانت 53 مليون دينار ليبي و 12 مليون و 800 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 5 ملايين يورو، تمت بعد أن هاجم مسلحون السيارة التي كانت تقلها في منطقة الغربيات.

وألقت هذه العملية بظلالها على المصرف المركزي، حيث تسببت في وقف تصدير العملة الصعبة لليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية