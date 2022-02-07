موقع إخباري أميركي يكشف جانبًا آخرًا لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا  

ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشره موقع أخبار “دي 1 سوفت بول نيوز” الأميركي عن جانب آخر من معاناة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا إلى أوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد شدد على وجوب وضع مدونة سلوك للتعامل الجيد من قبل المنظمات الإنسانية غير الحكومية المعنية بالبحث عن المهاجرين غير الشرعيين وإنقاذهم في وسط البحر الأبيض المتوسط من قوارب الموت القادمة من ليبيا.

وأضاف التقرير أن المهاجرين غير الشرعيين على متن هذه السفن يعانون من الاكتظاظ وغياب العدد الكافي للمراحيض وعدم وجود ما يكفي من المياه للاستحمام بالإضافة للافتقار لما يكفي من عمال لإعداد وجبات طعام ساخنة للهاربين من جحيم معسكرات الاحتجاز في ليبيا.

وتابع التقرير إن القوانين الأوروبية الصارمة تمنع التعامل مع حالات مرضية تسببب بها دوار البحر والانخفاض في الحرارة فضلا عن أسباب أخرى مشيرا إلى وجوب التعامل بشكل منهجي ما يحصل في المياه الدولية وعمليات الصد للمهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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