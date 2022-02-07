المنفي يغادر أديس أبابا بعد مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي

غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الأحد، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عائداً إلى طرابلس، بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، في دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي انعقدت يومي 5 – 6 فبراير، وكان في مقدمة مودعيه بمطار أديس أبابا بولي الدولي، وزيرا النقل والتكنولوجيا والتعاون الإثويبيين.

وكان المنفي قد شارك في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية، وناقشت خلال يومين، تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وسُبل الإرتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.