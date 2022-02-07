ليدرشب: الفوضى السياسية في ليبيا قد يستغلها “داعش” الإرهابي للعودة بقوة

ليبيا- سلط تقريران تحليليان نشرتهما صحيفة “ليدرشب” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية ووكالة أنباء “رويترز” الضوء على خارطة الإرهاب بمنطقة الساحل.

التقريران المقتضبان اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد نبها لخطورة الأوضاع الأمنية في دول المنطقة لا سيما في نيجيريا التي تشهد تواجدا كبير لعناصر فرع غرب إفريقيا في تنظيم “داعش” الإرهابي ممن يأتون بحسب التقريرين من ليبيا ويتم تغذيتهم بأعضاء جماعة “بوكو حرام” الإرهابية.

وأكد التقريران إن انهيار تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا قاد لنموه بشكل كبير في منطقة الساحل في وقت قد يتسبب فيه الرحيل الفوضوي للوليات المتحدة من أفغانستان في زيادة تواجد هذا التنظيم فيما قد يستغل الأخير الفوضى السياسية للعودة بقوة إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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