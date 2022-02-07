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اللافي: ناقشتُ مع عقيله صالح سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، قبل ساعات من انطلاق جلسة النواب، اليوم الإثنين.

وقال اللافي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ناقشت اليوم مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي ليبي، على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب، التي تقود لإجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، و تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في أقرب الآجال”.

وأضاف اللافي:” لقد كان لقاءً ناجحاً أكدنا فيه ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية”.

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اتفاق ليبي اللافي سبل إنجاح العملية السياسية عقيله صالح

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صحيفة الساعة 24

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