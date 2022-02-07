تقارير تتناول علاقة ليبيا بالتدخلات الأجنبية

ليبيا – تناولت تقارير تحليلية نشرتها صحف “سوم تربيون” الصومالية و”نيو أيج” البنغالية و”طوكيو تايمز” اليابانية الناطقة بالإنجليزية علاقة ليبيا بالتدخلات الأجنبية.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكدت أن التدخلات الغربية في شؤون ليبيا هي من قادت للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي فقد أخذت دول الغرب زمام المبادرة من خلال نشر الدعاية الإعلامية واستخدام البعثات الأجنبية بشكل مرئي لاستبدال القيادات الإفريقية.

وأضافت التقارير إن هذا الاستبدال جاء لصالح “دمى” تخدم مصالح الغرب وليس المجتمعات الإفريقية التي تضررت عاداتها الاجتماعية وظروفها السياسية والاقتصادية بكل ذلك مبينة إن التدخلات الأجنبية تأتي بحجة المساعدات الإنسانية والعلاقات الديبلوماسية.

وتابعت التقارير إن ما حدث في ليبيا في العام 2011 أظهر بشكل جلي المحاولات الواضحة لتحقيق تغيير النظام عن طريق التآمر مع الجماعات الإرهابية الداخلية في البلاد ما جعل الأخيرة مثالا كارثيا على التدخلات الأجنبية الضارة بشؤون شعوب القارة السمراء.

وشددت التقارير على وجوب توقف الأفارقة وممثلي دولهم في الاتحاد الإفريقي عن لعب الأدوار السلبية فيما يخص قارتهم واحتواء التوترات الغربية المؤثرة عليهم وتعلم الكيفية التي يتم من خلالها بناء ثقافاتهم الديموقراطية التي يستحقونها بالفعل عبر اتخاذ إجراءات ملموسة.

وبينت التقارير إن ما قام به الغرب في ليبيا يمثل إحراقا للبلاد بعد أن تم فرض منطقة حظر طيران فوقها متطرقة في ذات الوقت إلى مقال كتبه مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دور شراكة روسيا والصين في تحقيق الاستقرار المهم في العالم.

ووفقا للتقارير فإن ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الوحيدة التي لم تنشر الدمار في الدول ومنها ليبيا التي أقر سلفه باراك أوباما بتدميرها عام 2011 منتقدة عدم سعي واشنطن لإيقاف التدخلات السلبية لتركيا في الشؤون الليبية رغم كون الأخيرة عضو بحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ترجمة المرصد – خاص

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