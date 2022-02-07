بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 07 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 07 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس يشهد أجواء معتدلة هذا اليوم ويكون الطقس متقلب بارد نسبيا يوم الغد على مناطق الشمال مع مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية و احتمال تكون الضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبياً مساء يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 22) مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تتكاثر السحب يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و احتمال تكون ضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على اغلب مناطق الساحل و مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 23) مْ، وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 25)مْ ،وتسجل إنخفاض يوم الأربعاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 25) مْ، وتسجل إنخفاض يوم الأربعاء.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة 18:44)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57).