الارصاد: طقس متقلب وبارد وأمطار متفرقة على هذه المناطق غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 05/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الأجواء معتدلة هذا اليوم على أغلب المناطق خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تتراوح على مناطق الشمال مابين (17 – 23) مْ ، وعلى مناطق الجنوب مابين (20 – 25) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يكون الطقس متقلب وبارد نسبيا يوم الغد على اغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة وتكاثر السحب وفرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصةً على الساحل الشرقي من المنطقة الممتدة (بنغازي – الجبل الأخضر حتى درنة).

ووفقا للتقربر تكون الاجواء معتدلة ومستقرة نهاية الاسبوع على اغلب مناطق ليبيا. والله أعلم

