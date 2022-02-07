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برقيق من تركيا: من أراد الثراء السريع فليبحث عنه في كتب التنمية البشرية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي مستشار السفارة الليبية في تركيا، أن من يريد الثراء السريع فليبحث عنه في كتب التنمية البشرية، على حد وصفه.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من أراد الثراء السريع فليبحث عنه في كتب التنمية البشرية وستحلق به إلى عنان السماء وتمد له بحر من الأماني اللا متناهية”، وفقا لقوله.

وأضاف “لكن. الحقيقة استفد من هذه الكتب في حدود المعقول وتوكل على الله وافتح لك بسطة ولو على رصيف فمن هناك صعد أثرياء الدنيا”، بحسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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