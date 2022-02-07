اللافي: ناقشت مع عقيلة سبل تحقيق اتفاق ليبي – ليبي بشأن خارطة الطريق

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الإثنين، سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي – ليبي على خارطة طريق يعتمدها المجلس.

وأضاف أن تلك الخارطة يجب أن تقود لانتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالا سلميا للسلطة في أقرب الآجال، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

وتابع: «لقد كان لقاء ناجحا، أكدنا فيه ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية».

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وسيعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة للاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.

وتقدم ثمانية أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر، وكلهم ينحدرون من منطقة خصمهم رئيس حكومة الوحدة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.