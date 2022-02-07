اللافي يحث المساجد والوعاظ على دعم مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني بشأن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع تركز حول هذا المشروع الذي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا والدور المحوري للهيئة في هذا الجانب من خلال منابر المساجد والوعاظ فيما شدد العباني على حرص الأخيرة على إنجاح المشروع الذي أطلقه المجلس.

وأضاف العباني إن هذا يتم من خلال الإدارات المختصة في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وعبر أئمة المساجد والوعاظ وعبر للحث على المصالحة الوطنية الشاملة من خلال الخطاب الديني الذي ينبذ الفرقة ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد لضمان أمن واستقرار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية