“الخارجية” و”الداخلية” تبحثان رفع القيود عن أموال الليبيين في تونس

استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد محمد حميمة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد؛ الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين في تونس.

وناقش المسؤولان الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص كافة، مع الجهات ذات العلاقة بالجمهورية التونسية؛ لوضع حلول ناجحة ومنصفة للجميع.

يُشار إلى أن “حميمة” قد كلف في هذا الصدد برئاسة اللجنة المشكلة؛ لمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، وبعضوية اللواء محمود سعيد وآخرين.

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