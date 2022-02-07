جلسة للنواب للاستماع للمترشحين لخلافة الدبيبة

يجتمع، اليوم الإثنين، مجلس النواب، للنظر في ملفات المرشحين لخلافة رئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة.

وأعلن، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، عن عقد جلسة اليوم للاستماع إلى المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما ستعقد جلسة غدا للتصويت على رئيس الوزراء.

وسينظر مجلس النواب اليوم إلى برامج ورؤى الشخصيات المرشحة في الجلسة العامة التي ستعقد في طبرق.

وكان مجلس النواب قد أغلق السبت باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وخلال المدة الماضية تصاعدت أصوات تطالب بتغيير حكومة الدبيبة، التي انتهت ولايتها القانونية يوم 24 ديسمبر الماضي.

وصوّت مجلس النواب على تغيير الحكومة، ووضع مجلس النواب 13 شرطا لرئاسة الحكومة الجديدة.