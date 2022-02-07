اللافي يبحث مع عقيلة سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي

العنوان-القبة

أجرى، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء أمس الأحد، زيارة إلى مدينة القبة للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لبحث الوصول إلى توافقات من أجل العملية السياسية في ليبيا.

وقال اللافي، في تغريدة على تويتر، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب، سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي-ليبي على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب.

وأكد اللافي، على ضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالا سلميا للسلطة في أقرب الآجال.

وأضاف، أنهما أكدا على ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية.

2-1 ناقشت اليوم مع المستشار عقيلة صالح، سبل انجاح العملية السياسية باتفاق ليبي ليبي على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب، التي تقود لاجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، و تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في أقرب الآجال. pic.twitter.com/Cb8mKZrREw — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) February 6, 2022

ويجتمع، اليوم الإثنين، مجلس النواب، للنظر في ملفات المرشحين لخلافة رئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة.

وأعلن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، عن عقد جلسة اليوم للاستماع إلى المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما ستعقد جلسة غدا للتصويت على رئيس الوزراء.

وسينظر مجلس النواب اليوم إلى برامج ورؤى الشخصيات المرشحة في الجلسة العامة التي ستعقد في طبرق.