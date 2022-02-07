مصراتة.. لجنة إخلاء “عقارات الدولة” تعرض أعمالها على النائب العام

أفادت الغرفة الأمنية المشكلة لغرض التصدي لظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة وعقاراتها على مستوى مدينة مصراته، أنها نفذت تعليمات “النائب العام” بالخصوص والقاضية بإخلاء العقارات المملوكة للدولة الليبية وإزالة مظاهر الاعتداء عليها.

ونشرت صفحة مكتب النائب العام موجزًا لخص الأعمال التي أنجزتها اللجنة في نطاق مصراتة ومنها إخلاء العقارات المشيدة بالمخالفة على شاطئ البحر في منطقتي يدر و قصر أحمد وأزالت مظاهر الاعتداء عليها .

وأخلت اللجنة أرض مشروع الأعلاف وإزالة المباني المشيدة عليها بالمخالفة للتشريعات وإخلاء أرض مشروع ساسو الزراعي البالغة مساحتها خمسة آلاف هكتار .

وأزالت اللجنة المباني المشيدة بالمخالفة على شاطئ البحر في منطقتي مرباط – الطوبة، وأخلت المحلات التجارية المشيدة على قطعة الأرض الداخلة في موقع كلية العلوم، مع إزالة آثار التعدي عليها.

وأخلت اللجنة أيضًا موقع الحديقة العامة في المدينة وأزالت مظاهر الاعتداء عليها، علاوةً على إزالة جميع اللوحات الإعلانية غير المرخصة والأكشاك التي يتم استغلالها بشكل منعزل في زوايا الشوارع والساحات بالمخالفة للتشريعات وأزالت المباني المشيدة بالمخالفة على شاطئ البحر في منطقة زريق .

وأوضحت اللجنة أنها عرضت الإجراءات المتخذة على المستشار النائب العام الذي وجه، من جانبه، بضرورة استمرار الجهات الضبطية في القيام بدورها الرامي إلى حماية الأملاك العامة واتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، مشددًا على ضرورة تسلم جهة الإدارة للعقارات موضوع الإجراء فوراً .

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