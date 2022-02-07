خبير مالي: هبوط الاحتياطي الأجنبي قد يضطر المركزي لإجراء خفض إضافي لسعر الدينار

أكد الخبير المالي محمد عبيد، أن ارتفاع حجم استخدام النقد الأجنبي الليبي خلال العام الماضي، رغم تعديل سعر الصرف “مؤشر سيئ”.

عبيد، و في تصريحات صحفية: قال إن ما يزيد السوء أن هذا يأتي في ظل تراجع احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة.

وأضاف هبوط الاحتياطي يقود إلى اضطرار البنك المركزي لإجراء خفض إضافي، وربما أشد، لسعر العملة المحلية الدينار،متابعًا ” هناك ضرورة لتقليل استخدام النقد الأجنبي إلى 15 مليار دولار سنويًا، للمحافظة على ميزان المدفوعات”.

واردف “يجب تغذية الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتقوية قيمة الدينار الليبي”.