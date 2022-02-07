الأبلق: أغلب النواب يرفضون تغيير الحكومة

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن محاولات تغيير الحكومة تربك المشهد وتزيد الصراع وتُعطل حلم الليبيين في الوصول للاستقرار، و أغلب النواب يرفضون مسار تغيير السلطة قبل اعتماد خارطة الطريق، كما أن رئاسة البرلمان تمارس الإقصاء والانحياز لأطراف معينة.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لابد من تبني قاعدة دستورية والتزام رئاسة المجلس بلائحة النظام الداخلي، ونرفض المغالبة بين الأطراف، وكل الأجسام الآن غير شرعية ولابد من تغييرها بأسس سليمة، و ندعو للمصالحة وتوحيد المؤسسات قبل الانتخابات وإقرار الدستور دائم للبلاد.

وتابع قائلًا أن كل الليبيين يسعون لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتخابات التي تجرى وفق قاعدة دستورية، و لجنة خارطة الطريق لم تقدم تقريرها النهائي، والتعديل الدستوري يحتاج إلى نصاب كامل من 120 نائبا، ورئاسة مجلس النواب وبعض الأطراف داخله يسعون لتغيير السلطة التنفيذية كأمر واقع، كما أن الانسداد في الشأن الليبي قائم منذ 2014 وبعض الأطراف استعانت بقوى خارجية.

واختتم قائلًا أن رئاسة النواب تحاول السيطرة على القرار والمسائل يجب أن تحسم بالأغلبية، و قوانين الانتخابات لم تصدر بنصاب حقيقي، وطالبنا بفتح الدائرة الدستورية للطعن عليها ولم يسمعنا أحد، كما أن سحب الثقة لم يكن بنصاب حقيقي ورفضنا الإجراء عبر بيان من 39 نائبا، و السلطة القائمة الآن من الرئاسي وحكومة الوحدة جاءت بخارطة معتمدة من ملتقى الحوار ولم يختارهم المجلس التشريعي، و إذا أطيح بالحكومة فهل يبقى الرئاسي كسلطة أمر واقع أم تتم الإطاحة به أيضا؟.