أجواء ليبيا.. طقس معتدل وفرصة هطول أمطار في الشمال الشرقي

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء معتدلة اليوم الاثنين لينقلب الطقس باردًا نسبيًا يوم غد الثلاثاء على مناطق الشمال مع رياح نشطة وفرصة هطول أمطار متفرقة خاصةً على الشمال الشرقي.

وتوقع المركز بالنسبة للمنطقة الممتدة من سرت وغربًا إلى سهل الجفارة إلى الجبل الغربي “نفوسة” وحتى رأس اجدير، أن تكون حالة السماء قليلة السحب، فيما تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تكون الضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي-نفوسة، أما الرياح فتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبياً مساء يوم الغد على بعض المناطق.

ويحتمل أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق المذكورة ما بين “17- 22 مْ” وتسجّل انخفاضًا ابتداءً من مساء يوم الغد.

أما بالنسبة للمنطقة الممتدة من الخليج إلى الجنوب حيث الواحات ومرادة ثم شمالاً إلى سهل بنغازي حتى أمساعد؛ فتكون حالة السماء من المحتمل أن تتكاثر السحب يوم الغد مع فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال تكون ضباب أثناء الليل وصباح يوم الغد على أغلب مناطق الساحل و مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة ويتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، أن تتراوح على أغلب المناطق ما بين “17- 23 مْ”، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

أما بالنسبة للمنطقة الممتدة من هون وودان وسوكنة وغرًبا إلى الحمادة الحمراء فغدامس وجنوبًا إلى سبها وغـات، فحالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين “21 – 25 مْ”، وتسجل انخفاضًا يوم الأربعاء.

واختتم المركز توقعاته بالجنوب الشرقي “الكفرة- السرير- تازربو”، حيث تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “23- 25 مْ”، وتسجل انخفاضًا يوم الأربعاء.

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