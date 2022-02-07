اللافي وعقيلة يبحثان اتفاقًا “ليبيًا- ليبيًا” بشأن خارطة الطريق

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أمس الأحد؛ آليات إنجاح العملية السياسية عبر اتفاق “ليبي- ليبي”، على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب، وفقًا لما ذكره اللافي على صفحته الرسمية.

وأضاف اللافي أن الهدف المنشود أن تقود الخارطة إلى “إجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالاً سلميًا للسلطة في أقرب الآجال”، بحسب تعبيره.

ووصف عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لقاءه مع المستشار عقيلة صالح بـ”الناجح”، وأشار إلى أنهما أكدا من خلاله على “ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها؛ من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية”.

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