وزير خارجية المغرب: يجب حسم الشرعية دون خسارة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن بلاده ضد خلق فراغ في ليبيا من خلال تشويه سمعة المؤسسات، مشددا على موقف بلاده الداعي إلى حل واقعي وعملي للأزمة الليبية.

وقال بوريطة، في تصريحات تلفزيونية لقناة «فرنسا 24»: “إن هناك تصورا أوروبيا يجعل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر هي المفتاح لحل كل شيء، فالسياق الليبي هو سياق خاص والهدف هو حسم مسألة الشرعية دون خسارة الاستقرار في ليبيا، فيجب تحقيق التوازن للمضي نحو الانتخابات دون خلق فوضى”.

وأضاف “يمكن تنظيم المؤتمرات الدولية في أوروبا وأماكن أخرى والخروج بتوصيات ووصفات، وبيان ما إذا كانت تتلاءم مع السياق الليبي وهذه هي المشكلة الحقيقية”.

وتابع “المؤسسات الموجودة حاليا تسمح على الأقل اليوم للدولة الليبية بمواصلة عملها والعمل على التحضير للانتخابات التي تبقى هدفا في ليبيا لكنها ليست غاية في حد ذاتها لأن الأهم هو استعادة ليبيا لاستقرارها”.